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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة اليونان: نسعى لإنهاء تحركات تركيا العدوانية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:35 م
كاترينا ساكيلاروبولو
كاترينا ساكيلاروبولو
أبوزيد على
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أكدت كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة اليونان اليوم الاثنين، على أن اليونان وقبرص لديهما جبهة دبلوماسية واحدة وثابتة تدفعها دائمًا المصلحة العامة والوطنية وتستند إلى القانون الدولي.

ويأتي ذلك بعد زيارة ساكلاروبولو لقبرص صباح اليوم، ووصلت إلى القصر الرئاسي في نيقوسيا، حيث بدأت زيارة رسمية إلى قبرص تستغرق يومين، وهي أول زيارة رسمية لها إلى الخارج بعد توليها مهام الرئاسة، وفقًا لما أوردته صحيفة كاثمريني اليونانية.

وذكرت الصحيفة أن ساكلاروبولو تحدثت مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في القصر الرئاسي بحضور وسائل الإعلام قبل عقد اجتماع بين وفدي البلدين.

من جانبه، كتب أناستاسيادس، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "قبرص واليونان تدافعان عن السيادة والكرامة الوطنية، وتتحركان بحزم بهدف وحيد، هو الإنهاء الفوري لأعمال تركيا غير القانونية".

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