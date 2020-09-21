الحبس عامان وغرامة لـ"سما المصرى" فى نشر فيديوهات جنسية

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري، بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، بقضيتها الثانية لاتهامها بنشر فيديوهات جنسية محتواها التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.كان النائب العام قد أمر بحبس المتهمة لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالًا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.