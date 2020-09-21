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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كريم محمود عبدالعزيز يبدأ تحضيرات «حصان طروادة»

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:23 م
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
دعاء عبد المقصود
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اجتمع الفنان كريم محمود عبدالعزيز فى جلسة خاصة مع المخرج بيتر ميمى؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية لدوره فى مسلسل "حصان طروادة" للنجم أمير كرارة.

وقام بيتر ميمي بإطلاع كريم على تفاصيل دوره فى العمل الذى أوشك بيتر ميمى على الانتهاء من كتابته، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة.

المسلسل ينتمى إلى أعمال الأكشن والإثارة، ويقدم خلاله كريم محمود عبدالعزيز دورا محوريا، ومن المقرر أن يجتمع أبطاله نهاية الأسبوع الجارى لتحديد موعد نهائى للتصوير عقب انتهاء بيتر ميمى من معاينة أماكن التصوير وترشيح باقى الأبطال.

مسلسل "عمر الناجي.. حصان طراودة"، هو عمل مكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر المنصة الإلكترونية "watch it" خلال موسم الشتاء المقبل.

وهو من بطولة كل من النجم أمير كرارة، والنجمة نور، وعباس أبوالحسن، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

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