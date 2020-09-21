رانيا فريد شوقي تبدأ تصوير «ضربة معلم» الأربعاء

قالت النجمة رانيا فريد شوقي، لـ"الدستور"، إنها تبدأ تصوير أول مشاهدها في مسلسل "ضربة معلم" مع الفنان محمد رجب، صباح بعد غد، الأربعاء، بعد أن افتتح التصوير مساء أمس الأحد، بتواجد عدد من أبطال العمل.وانضمت الفنانة مؤخرا إلى طاقم عمل المسلسل من بطولة الفنان محمد رجب، وعدد كبير من النجوم، والمقرر عرضه خلال الموسم الشتوي الجديد.ودخل "رجب" ورياض الخولي، أمس، أول موقع لتصوير أول مشاهد العمل، ويشارك في بطولة العمل الفنان محمد نجاتي، وحسن منصور، والنجمة الكبيرة إنعام سالوسة، وعدد كبير من النجوم.وينتمي مسلسل "ضربة معلم" إلى نوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وانتهى المؤلف من كتابة أكثر من 60% من المسلسل الجديد، فيما انتهى المخرج من كل الترتيبات النهائية للتصوير.