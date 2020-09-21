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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

668 طالبًا سجلوا رغباتهم في معامل تنسيق جامعة حلوان

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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استقبلت جامعة حلوان حتى الآن ٦٦٨ طالبا من طلاب المرحلة الثالثة، لتسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة المخصصة للطلاب خلال تنسيق الجامعات ٢٠٢٠.

وتوافد ٢٥٧ طالبًا على المعمل المركزى، بينما سجل ٨٩ طالبًا رغباتهم في معمل هندسة حلوان، وتوافد ٢٩٩ طالبًا على معمل هندسة المطرية، وسجل ٩ طلاب بمعمل كلية الفنون الجميلة، و١٤ طالبًا بمعمل كلية التربية الموسيقية.

يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ٥ معامل لتقديم خدمات تسجيل الرغبات خلال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق، وقد تمت مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني، لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، علي التزام الطلاب وأولياء أمورهم بكافة مراحل التنسيق بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك خلال عملية تسجيل الرغبات، نظرًا للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وأيضًا تزويد القاعات بعدد كافٍ بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق.

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