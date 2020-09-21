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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

39 ألفا و844 إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:21 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
أ.ش.أ
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن تسجيل 39 ألفا و844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 6 ملايين و804 آلاف و814 حالة.

وأوضحت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 199 ألفا و509 حالات، وذلك عقب تسجيل 250 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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