صدور «أدب وسينما وتقنيات الخيال العلمي» للأردني مهند النابلسي

صدر عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة كتاب "أدب وسينما وتقنيات الخيال العلمي" للكاتب الأردني الفلسطيني مهند النابلسي، في 471 صفحة من القطع الكبير.وبحسب الناشر فإن هذا الكتاب هو أول كتاب عربي يقدم رؤية بانورامية لحوالي مئة فيلم عالمي حديث في الخيال العلمي والفلسفي، ويتضمن تطبيقات وطروحات عديدة محتملة وخيالية وفانتازية على تلك الأفلام.يتألف الكتاب من خمسة أقسام، يتناول أولها نماذج لأفلام في الخيال العلمي، والثاني يضم مقالات ودراسات في أدب الخيال العلمي، فيما يناقش القسم الثالث موضوع السينما الفلسفية، ويحمل القسم الرابع عنوان "قصص في أدب الخيال العلمي"، ويقدم القسم الخامس قراءة في نماذج من كتب الخيال العلمي.والمؤلف مهند النابلسي ناقد سينمائي، ولد في نابلس في 1949، ويقيم في عمان (الأردن) وفي العام 2016 قام الموقع المهجري "ديوان العرب" بمنحه درع التميز في المقالة النقدية من بين تسعة كتاب عرب في مجالات الكتابة القصصية والشعر.