طارق فهمى: السيسى السند الحقيقى فى مواجهة مخطط هز الاستقرار بمصر

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة المصرية هما السند الحقيقي والداعم الأول في مواجهة المخطط الإجرامي الذي يستهدف هز الاستقرار بمصر.وقال الباحث السياسي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، تعقيبًا على فشل دعوات التظاهر ضد الدولة: «بات من الواضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المستهدف إعلاميًا وسياسيًا من أعداء مصر؛ وذلك نظرًا لارتباط خطة التنمية والإنجاز الذي تشهده مصر بمشروعه الوطني الكبير الذي تجاوز عشرات المرات إنقاذه للوطن من جماعة ضالة ظنت أنها تستطيع خطفه وتحويله لإمارة في ظل دولة الخلافة المزعومة».وشدد الدكتور طارق فهمي، على أن الدولة المصرية قوية، ولديها قدرات رادعة، ولا تتوقف أمام دعاوى عبثية وهزل سياسي من جماعة الإخوان التي تشهد انشقاقات غير مسبوقة بعد إلغاء منصب أمين عام الجماعة، وتشكيل لجنة يديرها قيادات من الخارج.وتوقَّع المحلل السياسي أن يستمر الإعلام المعادي لمصر في ممارسة دوره واستهداف كل إنجاز يشهده الوطن؛ مما يتطلب دعم القيادة السياسية ومساندتها والاصطفاف خلفها، مضيفًا: «وكذلك علينا أن نكون يقظين ومدركين لخطورة ما يُحاك من مؤامرات».