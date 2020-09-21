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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: 16.94% تراجعًا بالحوالات البريدية خلال أبريل الماضى

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:46 ص
الحوالات البريدية
الحوالات البريدية
طارق عتمان
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كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات، عن انخفاض حاد في عدد الحوالات البريدية الفورية الداخلية خلال شهر أبريل الماضي بنحو 16.94%؛ بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" على عمليات شحن الطرود البريدية، إثر مخاوف من انتشار العدوى.

وأكد التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن أجمالي عدد الحوالات البريدية سجلت نحو 1.442 مليون حوالة بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.835 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2019، ونحو 1.736 مليون حوالة بنهاية مارس الماضي بانخفاض 294 ألف حوالة شهريًا، ونحو 393 سنويًا، في حين سجل معدل التراجع السنوي نحو 21.42 %.

وأوضح التقرير أن عدد مكاتب البريد في مصر سجل 3986 مكتبًا بنهاية أبريل الماضي، مقابل 3979 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو 0.18 %، في حين أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل 25.23 ألف نسمة بنهاية أبريل الماضي، مقابل 24.81 ألف نسمة عن نفس الفترة العام الماضي، بمعدل نمو شهري 0.15 % وسنوي 1.70 %.

وأشار التقرير إلى أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد سجلت 5.25 مليون مواطن مستفيد بنهاية أبريل الماضي، مقابل 5.44 مليون مواطن مستفيد عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل تراجع شهري 2.60 % وسنوي 3.49 %.

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