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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إشادة دولية وأجنبية بأداء الاقتصاد المصرى.. (إنفوجراف)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
الاقتصاد المصرى
الاقتصاد المصرى
أميرة ممدوح
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ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حظى بإشادة عدد من المؤسسات الأجنبية والدولية إبان جائحة كورونا، حيث أبقت وكالة موديز على نظرتها الإيجابية لملف مصر الائتماني نتيجة المستويات النسبية المنخفضة للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية، وتراجع معدل التضخم مدفوعًا بسياسات نقدية فاعلة ساهمت في تمهيد الطريق لخفض سعر الفائدة ومن ثم المساعدة في تقليل تكاليف الاقتراض الحكومي المحلي بشكل تدريجي.

كما تطرقت الوزارة، وفقًا لإنفوجراف صادر عنها، إلى إشادة وكالة موديز بنجاح مصر في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة.

وأشات الوزارة إلى تقرير مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية، الذي أكد أن اقتصاد مصر لا يزال قويًا وراسخًا وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة.

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