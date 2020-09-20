«المصريين الأحرار» ببورسعيد ينظم وقفة تأييد للدولة المصرية

نظمت أمانة جنوب بورسعيد لحزب المصريين الأحرار، وقفة تأييد ودعم للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بدعم الدولة المصرية والتكاتف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية العليا.وقال محمد صفا، أمين الحزب ببورسعيد، إن هدف الوقفة الرمزية الدعوة إلى توحيد صفوف الشعب لمواجهة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية بقدر كبير من الوعي والإدراك لماهية تلك الصعوبات والتكاتف والعمل في اتجاه الرأي العام الواحد للدولة المصرية.ومن جانبة شدد إبراهيم عشري القيادي بأمانة بورسعيد على ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية والوعي بأهمية التحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة؛ للحفاظ على مسيرة التنمية ودفعها للأمام نحو تحقيق التنمية المستدامة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول بمصر إلى مكانتها اللائقة بين الدول المتقدمة.