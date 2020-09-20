أوكا: 1991 تحكي قصصًا من ذكرياتي في التسعينات

أعرب مطرب المهرجانات «أوكا» عن سعادته بتقديم أغنية 1991 التي قام بتصويرها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب، مؤكدًا أن طرحها سيكون في الأيام القليلة المقبلة.وقال أوكا، لـ«الدستور» إن الأغنية مليئة بالذكريات التي حاول تقديمها بشكل كوميدي للغاية، مؤكدًا أن أبرز هذه الذكريات القديمة فكرة التعليم وما به من أمور عايشها خلال مرحلة الطفولة في التسعينيات: "الكليب كوميدي ومعاني الأغنية ساخرة تظهر الشيء ونقيضه بأفكار مختلفة وغير تقليدية، والجديد في العمل هو أن كل أغاني المهرجانات تتناول قصصا أخرى ومكررة، لكن فكرة هذه الأغنية غير روتينية وجديدة للغاية، ويكمن اختلاف الأغنية في الألفاظ الموجودة بداخلها وقصصها العديدة التي تحمل إسقاطًا على أكثر من 18 شخصية خلال تلك الفترة".وأغنية اتدلع 1991 كلمات وتوزيع "أوكا" ألحان بينووو، وتدور فكرتها في إطار 1991 تحت إشراف النجمة مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، وإخراج يحيى علاء.