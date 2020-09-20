البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثى مقذوفا على السعودية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة، إطلاق ميليشيات الحوثي اليمنية مقذوفا عسكريا على إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمدينة جازان بالمملكة العربية السعودية؛ مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر أحد الأعيان المدنية، معربة عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين جراء هذا العمل الآثم الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين.وشددت وزارة الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - على موقف مملكة البحرين الدائم والداعم لكافة الجهود والسياسات التي تتبناها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدة وقوف البحرين جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الأعمال الإرهابية المتطرفة مهما كانت الدوافع والأسباب.