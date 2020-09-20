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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: المصريون «جننوا» إعلام الإخوان بحبهم للسيسي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:05 م
النائب محمد الكوراني
النائب محمد الكوراني
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، أن جميع المصريين صفعوا إعلام جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات العار والدم والإرهاب التي تبث سمومها من قطر وتركيا ضد مصر، من خلال وحدتهم ووقوفهم صفًّا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية، وإعلان رفضهم للدعوات المشبوهة لقوى الشر والضلال والإرهاب.

ووجه الكوراني، في بيان اليوم، تحية قلبية للشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لوقوفه صفًّا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن التفاف المصريين حول الرئيس السيسى كان سببًا رئيسيًّا في سقوط إعلام الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التي تبث سمومها وأكاذيبها وإشاعاتها ضد الدولة المصرية وقائدها من قطر وتركيا، مؤكدًا أن أكبر دليل على التفاف المصريين حول الرئيس وتعبيرهم عن ثقتهم فيه وقيادات الدولة جاء واضحًا من خلال أكثر من هاشتاج أطلقه المصريون، حيث تصدوا للدعوات الشيطانية والخبيثة من جماعة الإخوان الإرهابية المارقة ومحاولاتهم الفاشلة لإعادة الفوضى مرة أخرى إلى مصر.

وأكد أن تعبير المصريين عبر توتير عن حبهم وتقديرهم الكبيرين للرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة كلماتهم التي كانت تلقائية ونابعة من القلب، أكدت أنهم يثقون ثقة كاملة وبلا حدود في الرئيس وحبه ووفائه وإخلاصه الكبير لمصر وشعبها.

وقال الكوراني إن المصريين هم الحماة الحقيقيون للدولة المصرية ولجميع الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي حققها الرئيس السيسي لمصر وشعبها، كما أن المصريين جعلوا العالم كله على وعي وإدراك كاملين بأنهم دائمًا يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء ومواجهة المخاطر والتحديات والمؤامرات التي تواجه مصر داخليًّا وخارجيًّا، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف الوطنية والشجاعة من المصريين دائمًا تصيب إعلام جماعة الإخوان الإرهابية وإعلام العار وفضائيات الدم والإرهاب التي تبث سمومها ضد الدولة المصرية من قطر وتركيا بـ"الهوس والجنون".

وقال إن أى محاولات من الخونة والشياطين ومرتزقة قطر وتركيا لهدم وإسقاط الدولة المصرية سيكون مصيرها الفشل الذريع، وسوف تتحطم أمام وحدة وتماسك المصريين خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة.

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