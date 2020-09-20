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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد شرنوبي يقترب من المليون الأول لـ«قلبي ارتاح» (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:56 م
محمد شرنوبي
محمد شرنوبي
منار إبراهيم
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استطاع المطرب محمد شرنوبي أن يحقق نجاحا كبيرا بأحدث أغنياته "قلبي ارتاح" خلال ثلاثة أيام من طرحها على "يوتيوب"، واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة، وانضمت لقائمة الأكثر مشاهدة محتلة المركز الـ12.

وصور "الشرنوبي" كليب الأغنية من حفل زفافه، حيث أهداها لزوجته راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، ليظهر لها مدى حبه، وظهر عدد من نجوم الفن في الفيديو كليب يرددون كلمات الأغنية ويهنئون "الشرنوبي" بزواجه، ومن بينهم كل من النجمة أنغام ومنة شلبي وأحمد مالك وتامر حبيب ومحمد جمعة ولقاء الخميسي ومايان السيد وأحمد حاتم وهنا الزاهد وغيرهم.

وتعاون الفنان في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد يسري، والموزع الموسيقي مصطفى الحلواني، وميكس وماستر خالد سند، ووضع الشرنوبي ألحان الأغنية بنفسه.

وكان النجم الشاب قد احتفل، في شهر يونيو الماضي، بعقد قرانه على راندا رياض، وسط أجواء عائلية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث اقتصر الاحتفال بالزواج على وجود الأسرتين فقط.

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