حريق بغرفة مكثفات للغاز و«الحماية المدنية» تدفع بـ7 سيارات إطفاء (صور)

اندلع حريق بمحطة غاز، اليوم الأحد،على طريق الدولي الساحلي غرب بورسعيد بسبب تسريب مكثفات الغاز داخل غرفة المكثفات التابعه لشركة أنابيب البترول.وعلى الفور تم الدفع بسبع سيارات حماية مدنية والتي قامت بإطفاء الحريق والسيطرة الكاملة عله دون وقع اي إصابات بشرية، بينما وقعت بعض التلفيات الجاري حصرها داخل غرفة المكثفات المحترقة بينما قامت الشركه بإغلاق مصدر الغاز عن غرفة المكثفات المحترقة للسيطرة الكاملة وعدم اندلاع الحريق مره اخرى.تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق لمعرفة سبب الحريق.