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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصري للتأمين»: التحول الرقمي دعم التأمين الزراعي متناهي الصغر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:12 م
الاتحاد المصري للتأمين
الاتحاد المصري للتأمين
أسامة الشندويلي
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كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن أن التحول الرقمي يوفر فرصًا ضخمة للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة على مختلف الجوانب، من أهمها تحقيق أهداف المؤسسات والوصول بها لرؤيتها الاستراتيجية بإمكانيات أقل من المهدرة في الوقت الحالي أو ما قبل التحول الرقمي، حيث يساعد المؤسسات على تحسين مسارها الصناعي واستخدام موادها بكفاءة أعلى وأمثل.

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن التحول الرقمي يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، وفي ضوء محاولات العالم الحديث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتضمن القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع، فلا يمكننا أن نستثني القطاع الزراعي من هذا التطور، حيث تمثل الزراعة وسيلة دخل أساسية للعديد من صغار المزارعين الذين يدرجهم الاتحاد المصري للتأمين ضمن استراتيجيته الوصول للمواطنين اللذين لا تصل إليها الخدمات التأمينية "AUP".

وأشار الاتحاد إلى تجربة بنغلاديش في القطاع الزراعي الذي كان يواجه كل عام خسائر فادحة بسبب الكوارث المناخية، للتخفيف من الخسائر المالية التي تواجهها الشركات في سلسلة القيمة الزراعية، أطلقت إحدى شركات التأمين مشروع تأمين الزراعة القائم على مؤشر الطقس. شاركت BFP-B في الاستثمار في هذا المشروع كجزء من مبادرات صندوق التحدي.

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