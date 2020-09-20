«قسد» تختطف عشرات المدنيين بريف الرقة

شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الأحد، حملة مداهمات جديدة واختطفت عشرات المدنيين بريف الرقة.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصادر أهلية، بأن مجموعات مسلحة من "قسد" طوقت بلدة المنصورة وعددا من القرى التابعة لها بريف الرقة الغربي، وداهمت المنازل فيها واختطفت عشرات الشباب من أبنائها لاقتيادهم إلى معسكرات خاصة بها وزجهم في صفوفها.يذكر أن عناصر "قسد" اختطفت أمس الأول في قرية الفاطسة بريف الرقة الشرقي شابين من أهالي القرية واقتادتهما إلى جهة مجهولة، وذلك في محاولة للسيطرة على حالة الغضب الشعبي المطالبة بطردها وقوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".