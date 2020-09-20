رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نادين نسيب ضيفة أولى حلقات الموسم الثالث من «قعدة رجالة»

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:27 م
نادين نسيب
نادين نسيب
منار إبراهيم
طباعة
ينطلق الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، يوم 26 سبتمبر الجاري، وتحل الفنانة نادين نسيب ضيفة أولى حلقاته عبر شاشة "OSN ياهلا"، وهو من تقديم خالد سليم، ونيقولا معوض، وقيس الشيخ نجيب.

وصور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل بلبنان، من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بها.

وكان البرنامج قد حصد شعبية كبيرة بموسميه السابقين، وسيستضيف مقدموه الجدد في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب دراماتيكي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية تقليدية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة، في معظم الأحيان من الضيفات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

تفاصيل وتعليمات العام الدراسى الجديد فى المديريات اليوم

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

الصور

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: تعيين أول مدرس بمعهد البيولوجيا الجزيئية

image description

مباراة الأهلي والمقاصة

الأكثر قراءة

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

تفاصيل وتعليمات العام الدراسى الجديد فى المديريات اليوم

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«ذهبت لسوق شرايط الكاسيت لأصل للجمهور».. اعترافات عمر خيرت

منحها مفتاح المدينة الذهبى.. سر البرقية المستعجلة من الحاكم الأمريكى إلى فيروز

كيف اكتشف عاطف سالم النجمة هالة فؤاد؟

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

«اونلاين».. خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل 2020

المستندات المطلوبة للتوثيق المركبات 2020 في الشهر العقاري

الإجراءات المطلوبة في التصالح لمخالفات البناء

في 9 خطوات.. طرق الدفع المختلفة لتوثيق عقد بيع مركبة 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم» تكرم رموز الفن وأسر رواده المشاركين بإثراء متحف «القومي للمسرح»

«الذوق ما خرجش من مصر».. جولة لأطفال الوادي الجديد في «المعز»

أمل نصر: مهرجان «ضي» يوثق المسيرة الفنية لشباب التشكيليين العرب

«دهشة».. ديوان جديد بإصدارت هيئة الكتاب