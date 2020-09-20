نادين نسيب ضيفة أولى حلقات الموسم الثالث من «قعدة رجالة»

ينطلق الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، يوم 26 سبتمبر الجاري، وتحل الفنانة نادين نسيب ضيفة أولى حلقاته عبر شاشة "OSN ياهلا"، وهو من تقديم خالد سليم، ونيقولا معوض، وقيس الشيخ نجيب.وصور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل بلبنان، من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بها.وكان البرنامج قد حصد شعبية كبيرة بموسميه السابقين، وسيستضيف مقدموه الجدد في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب دراماتيكي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية تقليدية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة، في معظم الأحيان من الضيفات.