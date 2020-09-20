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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جريك سيتي نيوز: الاتحاد الأوروبي انتهى من قائمة عقوبات تركية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:42 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "جريك سيتي نيوز" اليونانية، أن الاتحاد الاوروبي انتهى من وضع قائمة العقوبات التي يمكن تنفيذها ضد تركيا، وتابعت أن هذه القائمة ستتم مناقشتها خلال القمة الأوروبية المقرر عقدها يومي 24 و25 سبتمبر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن مدى تطبيق هذه العقوبات يعتمد على السلوك التركي، وما إذا كانت ستتراجع تركيا عن عدوانها وسلوكها المستفز وتعدل عنه أم لا.

وفي هذا الصدد قال نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني "لقد سحبت تركيا سفينتها البحثية وسفنها الحربية من الجرف القاري اليوناني، هذه إشارة إيجابية، لكننا بحاجة إلى التأكد من أن تركيا تفهم هذا النهج".

وأكد "دندياس"، "أن اليونان مستعدة دائمًا للحوار لكنها لا يمكن أن تكون تحت نظام الضغط والابتزاز، من أجل حوار في سياق القانون الدولي والقانون البحري الدولي حول القضية التي نختلف فيها، وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري".

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