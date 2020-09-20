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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 159 سلاحا ناريا خلال 24 ساعة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:46 ص
أسلحة
أسلحة
مريم جبل- عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 159 قطعة سلاح نارى، 207 قضية مخدرات وتنفيذ 75172 حكم قضائى متنوعة، خلال حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (159 سلاح نارى بحوزة 132 متهم) وذلك على النحو التالى: (14 بندقية آلية، بندقية رصاص 32 بندقية خرطوش 7 طبنجات، فرد محلى، 166 طلقة مختلفة الأعيرة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (75172) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (328) حكم جناية و(22403) حكم حبس جزئى و(4538) حكم حبس مستأنف، و36420) حكم غرامة، 11483) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (207) قضية مخدرات بحوزة (216) متهم، ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر البانجو وزنت (22،805 كيلو جرام).كمية من مخدر الحشيش وزنت (13،819 كيلو جرام)كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،712 كيلو جرام)كمية من مخدر الأفيون وزنت (65 جرام)كمية من مخدر الشابو وزنت (765 جرام).

كمية من البودرة المخدرة وزنت (45 جرام)كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،785 كيلو جرام)كمية من مخدر الفودو وزنت (1،091 كيلو جرام).عدد (53634) قرص مخدر، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط ( 3 ) تشكيلات عصابية ضمت (7) متهمين، إرتكبوا (13) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (45) متهم،فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (21) متهم لممارستهم أعمال البلطجة،فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (451) مخالفة،فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارتين، دراجة نارية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:: ضبط (17853) مخالفة مرورية،فى مجال فحص السائقين: فحص (90) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

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