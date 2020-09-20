ضبط عاطل بـ600 جرام استروكس فى القاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المطرية من ضبط كمية من مخدر الاستروكس وزنت 600 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص، عاطل، مقيم بالقليوبية.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.