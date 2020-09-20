احتجاجات عراقية تندد بخطف ناشط سياسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقاطع مصورة لمحتجين عراقيين يقطعون طرقًا وجسورًا في مدينة الناصرية، وإشعال الإطارات احتجاجًا على اختطاف الناشط سجاد العراقي، كما تجمع متظاهرون أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار احتجاجا.وكان قد أفاد مصدر أمني عراقي، باختطاف الناشط سجاد العراقي، وإصابة زميله باسم فليح، بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين نوع فلاونزة عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة الناصرية.وقال المصدر إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الناشطين كانا يستقلان سيارة صالون، وتعرضا لإطلاق نار توقفت على إثره السيارة، وقام المسلحون باختطاف أحدهما، فيما نقل الناشط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.