رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتجاجات عراقية تندد بخطف ناشط سياسي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
احتجاجات عراقية
احتجاجات عراقية
منار أحمد
طباعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقاطع مصورة لمحتجين عراقيين يقطعون طرقًا وجسورًا في مدينة الناصرية، وإشعال الإطارات احتجاجًا على اختطاف الناشط سجاد العراقي، كما تجمع متظاهرون أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار احتجاجا.

وكان قد أفاد مصدر أمني عراقي، باختطاف الناشط سجاد العراقي، وإصابة زميله باسم فليح، بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين نوع فلاونزة عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة الناصرية.

وقال المصدر إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الناشطين كانا يستقلان سيارة صالون، وتعرضا لإطلاق نار توقفت على إثره السيارة، وقام المسلحون باختطاف أحدهما، فيما نقل الناشط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجميد التنسيق الأمني.. مصر تعاقب تركيا بعد تطاولها على «30 يونيو»

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

خلال ساعات.. حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

التاريخ الأسود لأراجوز الإخوان يوسف حسين (فيديو)

الصور

image description

مباراة الأهلي والمقاصة

image description

قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 20-9-2020

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

منحها مفتاح المدينة الذهبى.. سر البرقية المستعجلة من الحاكم الأمريكى إلى فيروز

كيف اكتشف عاطف سالم النجمة هالة فؤاد؟

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

10 رجال في حياة سهير رمزي.. أحدهم حاول إجبارها على الاعتزال

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

يوفنتوس يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام 1000 متفرج

جوكوفيتش يمر فى «روما» ونادال يتلقى خسارة «صاعقة»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 20-9-2020

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

«قيامة اليتامى» رواية تتناول غسل الأدمغة وتحويل البسطاء لـ«قتلة»

صدور «كتاب العقود.. سرديات» للروائى العراقى محمد خضير

شمس للنشر تطرح النسخة العربية لرواية «تعاليم محارب النور»

الليلة.. حسن طلب يناقش ديوانه «ما كان فى الإمكان كان»