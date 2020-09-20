«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدرسة التي تسمح مساحتها وإمكانياتها وأعداد طلابها الحضور الكامل مع تقنين الإجراءات فلتفعل ذلك.يأتي ذلك بسبب استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة تفشي فيروس كوفيد-19 المعروف إعلاميا باسم كورونا المستجد.وأشار إلى أن المدرسة التي إمكانياتها لا تسمح فستقوم بالتبادل بين الحضور الجزئي والتعلم من المنزل ولا تغيير في أي شيء.جاء ذلك ردا على استفسارات أولياء الأمور، على الفيس بوك، حول أن بعض المدارس تطبق نظام الحضور الكامل رغم إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شكل الدراسة بالحضور بالتبادل.