نجت بنفسها منه فعذب أولادها بالجيزة.. كشف ملابسات فيديو تعذيب 3 أطفال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسب والقذف والضرب على بعض الأطفال بقسوة واستغاثة الأطفال بداخل شقة سكنية.بالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الواقعة بمنطقة وراق العرب بالجيزة، وأن الأطفال المتعدى عليهم 3 أطفال "سن 11، 12، 14"، وأن المتعدى عليهم هو والدهم (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، له معلومات جنائية "جارٍ ضبطه")، حيث قام وشقيقته (لا تعمل، مقيمة بذات العنوان) بالاتفاق مع شقيقها بتصوير الواقعة وإرسالها لزوجته، نكاية فيها وتهديدها بحرمانها من أطفالها لوجود مشاكل زوجية بينهما، والتي قامت وبمساعدة شقيقتها ببثه على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).وباستدعاء الزوجة وأطفالها تبين أنها تاركة منزل الزوجية من حوالي تسعة أشهر ومقيمة طرف والدها نظرًا للخلافات الزوجية بينهما وأن الأطفال مقيمون طرف زوجها، وقيامه بالتعدي عليها وعلى الأطفال الثلاثة بالسب والضرب وتعذيبهم نظرًا لإدمانه تعاطي المواد المخدرة وقد هرب الأطفال من منزل والدهم لكثرة التعذيب وأقاموا طرفها عقب واقعة التعدي الأخيرة والتي كانت من نتيجتها فقدان أحد الأطفال للنطق لمدة شهر، وأضافت الزوجة أن زوجها عاطل عن العمل منذ سنوات ويستولي على أموالها التي تتربحها من (تجارة بيع الملابس) لإنفاقها على شراء المخدرات كرهًا عنها، وبمناقشة الأطفال "المجني عليهم أيدوا ما جاء بأقوال والدتهم وأضافوا بأن والدهم كان يستغلهم في شراء المواد المخدرة له وتعاطيها أمامهم بالمنزل، ما يؤثر بالسلب على الأطفال، وبمناقشة (شقيقة المتهم) أقرت بقيامها بتصوير الواقعة بالاتفاق مع (شقيقها) على هاتفه المحمول وإرسال الفيديو لزوجتها لتهديدها وحرمانها من الأطفال، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.