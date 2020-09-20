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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تؤجل حظر «تيك توك»

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:20 ص
تيك توك
تيك توك
وكالات
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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن تأجيل موعد حجب تطبيق "تيك توك" الصيني للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، لمدة أسبوع.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أكدت الوزارة أن القرار الذي يلزم شركتي "آبل" و"جوجل" بحذف "تيك توك" من قائمة التطبيقات المتوفرة للتنزيل على منصتيهما سيدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل 27 على 28 سبتمبر.

وأشارت الوزارة إلى أن تأجيل الإجراء يأتي في ظل "آخر التطورات الإيجابية" حول الموضوع، بقرار من الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع تأكيده أن هذا القرار يمنح مجموعة "بايت دانس" الصينية التي تملك "تيك توك" من جهة وشركتي "أوراكل" و"وولمارت" الأمريكيتين من جهة أخرى، وقتا لإتمام صفقة ستفضي بإنشاء شبكة جديدة ستحمل اسم "تيك توك جلوبال" وستتولى تشغيل عمليات التطبيق في الولايات المتحدة، وسيكون مقرها في تكساس.

وأكد ترامب للصحفيين في وقت سابق أنه "منح مباركته" لهذه الصفقة، مبديًا قناعته بأنها ستخفف بالكامل المخاوف الأمنية لدى المسؤولين الأمريكيين بشأن التطبيق الصيني.

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