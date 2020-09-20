حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 20 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عرض أو اقتراح أو عقد، أو عن دعوة مغرية تتلقاها، وتحتفل بحدث ما وتلبي بعض الدعوات.عاطفيًا: يوم مناسب لترسيخ علاقتك بالحبيب والارتباط به رسميًا بعد تكوينك فكرة واضحة عن طبعه وطريقة تفكيره.صحيًا: لا تتناول الأدوية المتعلقة بقطع الشهية أو ما شابه عشوائيًا، بل استشر أصحاب الاختصاص.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.