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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عمرو سليم: إبراهيم المعلم كان يستضيف قيادات الإخوان

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:03 ص
عمرو سليم
عمرو سليم
ايهاب مصطفى
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قال الفنان عمرو سليم، رسام الكاريكاتير الشهير، إنه التقى بأحد قيادات الإخوان في مكتب المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الشروق أثناء فترة عمله فى الجريدة، مشيرا إلى أنه شعر أن "المعلم" يحاول تقريب وجهات النظر المختلفة بينه وبين القيادي الإخواني، وأنه يرعى وجودهم ويخدم توجهاتهم من خلال جريدة الشروق.

وأضاف "سليم" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع قناة “TeN"، أن القيادي الإخواني حاول إقناعه بأفكار الجماعة، وايهامه بأن الجماعة الإرهابية تحب الفن والموسيقى لكن كل هذا كان غير صحيح.

وأوضح أنه أثناء عمله بالشروق وقبل ثورة 30 يونيو جاءه عرضًا للعمل في جريدة "المصري اليوم" لكنه رفض لأنه كان في مهمة وطنية من أجل مقاومة التوجهات الإخوانية بالشروق.

وتابع: "مرمطة الشغل في روزاليوسف علمتني فن الكاريكاتير، وعملي في صحف المعارضة زاد من شهرتي.. كل مطبوعة لها روحها وطبعها الخاص، لكن روح الفنان لا تتغير.. روزاليوسف تشبه أمريكا الجنوبية في أحداثها وبتناقضها، فيها الجدعنة وسخونة المواقف".

وأوضح الفنان عمرو سليم، أن الكاتب الصحفي مصطفى بكري، كان أول من أعطاه مساحة الرسم في الصفحة الأخيرة، ومن حينها وهو يحب الرسم فى الصفحة الأخيرة، لأنها تعطيه مساحة للتمرد، عكس الصفحة الأولى حيث ترتبط بالمنشيت الرئيسي وتنحصر مساحة الإبداع.

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