نيللى كريم بطلة فيلم «العميل صفر» أمام أكرم حسنى

تعاقدت الفنانة نيللي كريم على المشاركة في بطولة فيلم "العميل صفر" لتقوم بدور البطولة النسائية أمام الفنان أكرم حسني، ومن المقرر البدء في تصوير خلال الفترة المقبلة بقيادة المخرج محمد سامي."العميل صفر" بطولة أكرم حسني، وإنتاج أوسكار بيكتشرز، وتأليف وائل عبدالله، وإخراج محمد سامي.يذكر أن أكرم حسني شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "رجالة البيت"، الذي جمعه بالنجم أحمد فهمى، وشارك فى بطولته بيومي فؤاد وويزو وعارفة عبدالرسول ولطفى لبيب وأحمد فهيم والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وضيوف الشرف أيتن عامر وميرهان حسين وآخرون، والعمل تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.