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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

قَصة البوري الأكثر طلبًا فى بريطانيا بعد كورونا.. فما السبب؟

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:42 م
البورى
البورى
غادة موسى
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بعد أشهر من الإغلاق، أعاد مصففي الشعر في إنجلترا فتح أبوابهم أخيرًا، حيث توافد العديد من العملاء على صالونات التجميل لإصلاح تسريحات الشعر التي صنعوها بأنفسهم، ورأى البعض أنها فرصة لتبني مظهر جديد.

ووفقا لـ"الإندبندنت"، كانت إحدى هؤلاء العملاء ممثلة Game Of Thrones Maisie Williams، التي ظهرت بقصة شعر البورى التى كانت قد انقرضت منذ فترة كبيرة، حيث ارتبطت بموسيقى الروك في السبعينيات مثل باتي سميث وديفيد باوي ذي الشعر الناري، ثم أصبحت أكثر شيوعًا مع نجوم موسيقى الريف.

في السنوات القليلة الماضية، شهدت البوري ظهورًا جديدًا، حيث قام عدد كبير من الوجوه الشابة والشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة صور لهم على الإنستجرام، وفي عام 2018 أخبرت عارضة الأزياء جوزفين بيرل لي مجلة Vogue أن "الفتيات ذوات الشعر البوري يتمتعن بمزيد من المرح".

ثم ظهرت الأنماط على منصات العرض، أولًا في عرض من علامة روح العصر Off-White في ربيع صيف 2018، ثم أعلنت الماركة العالمية جوتشي أن البوري حقق نجاحًا كبيرًا من خلال عرضها بمجموعتها المستوحاة من الثمانينيات قبل خريف 2019.

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى حذت الماركات سان لوران وآنا سوي وراشيل كومي حذوها في عروض خريف وشتاء 2019.

قصة البوري وجائحة كورونا
وفى أوقات الأزمات من الشائع إجراء تغيير جذري على أحد عناصر مظهرنا الجسدي، وخاصة شعرنا كما تشير ريبيكا نيومان، أخصائية نفسية في فيلادلفيا: "شعرنا هو أحد جوانب الحياة القليلة التي نمتلك فيها بعض التصرفات"، لذا فإن تغييره يمكن أن يوفر "إحساسًا بالسيطرة وسط ما يشبه الفوضى".

لذلك إن أكثر الطلب بعد جائحة كورونا كان على الأنماط الأكثر جرأة، بما فى ذلك قصة البورى، فهى تجعل الشخص يشعر وكأن لديه القدرة على التجربة دون ضغوط الاضطرار إلى الظهور فى المكتب أو المدرسة.

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