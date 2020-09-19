وفاة مقيم شعائر السيد البدوي السابق متأثرًا بكورونا

توفي الشيخ محرز الفقي مقيم الشعائر بمسجد السيد البدوي بطنطا سابقا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى صدر المحلة، وجار تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها ودفنه بمعرفة الطب الوقائي بمقابر الأسرة بقرية طوخ مزيد التابعة لمركز السنة بمحافظة الغربية.وكان الشيخ محرز الفقي قد أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد وجرى عزله داخل مستشفى صدر المحلة، عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى إلى أن وافته المنية عصر اليوم السبت.ونعت مديرية الأوقاف بالغربية الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.