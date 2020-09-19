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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحديد أسعار كتب رياض الأطفال والصفوف الأولى بالمدارس الرسمية لغات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:52 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسعار كتب رياض الأطفال والصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية شاملة المستوي الرفيع للمدارس الرسمية لغات للعام الدراسي 2020-2021، وجاءت كالتالي:

مرحلة رياض الأطفال: الـkg1 الفصل الدراسي الأول 345 جنيها، الفصل الدراسي الثاني 345 جنيها، إجمالي 690 جنيها.

الـkg2 الفصل الدراسي الأول 345 جنيها، الفصل الدراسي الثاني 345 جنيها، إجمالي 690 جنيها

المرحلة الابتدائية: الصف الأول الفصل الدراسي أول 402.5 جنيه، والفصل الدراسي الثاني 402.5 جنيه، إجمالي 805 جنيها.

والصف الثاني الفصل الدراسي الأول 460 جنيها، والفصل الدراسي الثاني 460 جنيها، إجمالي 920 جنيها

والصف الثالث الفصل الدراسي أول 517.5 جنيه، والفصل الدراسي الثاني 517.5 جنيه، إجمالي 1035 جنيها.

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