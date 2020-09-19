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ماجد المصري يحتفل بخطوبة ابنته ماهيتاب: «عقبال عندكم»

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:54 م
ماجد المصري
ماجد المصري
منار إبراهيم
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احتفل الفنان ماجد المصري بخطوبة ابنته ماهيتاب على رجل الأعمال مصطفى القاضي، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور الأسرتين.

وحرص "المصري" على تهنئة ابنته عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، حيث شارك صورة من عرس ابنته وعلق قائلًا: "تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفى القاضي، وعقبال عندكم جميعا".

فى سياق مختلف يُعرض للنجم ماجد المصرى حاليا مسلسل "الوجه الآخر"، ويشارك فى بطولته بجانب ماجد المصرى، كل من نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، مهند حسن، دنيا المصرى، مها سلامة، مها حسن، أحمد إمام، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف فداء الشندويلى، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج سميح النقاش.

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