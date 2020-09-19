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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مخرج هاملت: نخبة كبيرة من النجوم تنضم للعمل المسرحي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:39 م
المخرج المسرحي عصام
المخرج المسرحي عصام السيد
حسين الجندي - منار إبراهيم
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قال المخرج المسرحي عصام السيد أنه يواصل حاليًا التجهيز لمسرحية هاملت التي سيقدمها على خشبة المسرح القومي بالعتبة خلال الأيام المقبلة.

أضاف عصام لـ«الدستور»، أنه لا يحب الإعلان عن القائمة الكاملة للأبطال الذين سيتواجدون في العرض المسرحي هاملت، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مؤخرًا مع الفنان أحمد السعدني وريم مصطفى والفنانة سوسن بدر، على أن يضم العرس نخبة كبيرة من النجوم سيتم الإعلان عنهم مستقبلًا.

أوضح المخرج المسرحي أن العرض تم إعداده بشكل كبير ليَليق باسم المسرح القومي، مؤكدًا أن هناك فكرة جديدة تخص العرض وهي تدريب بعض الشباب على الإخراج والإعداد، وذلك أثناء التجهيز للعرض.

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