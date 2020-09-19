خلافات على الميراث وراء إلقاء زجاجات مولوتوف بحدائق القبة

خلافات على الميراث وراء إلقاء زجاجات مولوتوف بحدائق القبة
السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:34 م
هدير مصطفيطباعة
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات مولوتوف بحدائق القبة، حيث تبين أن خلافات على الميراث وراء الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بتداول مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات مولوتوف بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق من تحديد طرفى المشاجرة وهم كل من طرف أول موظف ونجله طالب – مقيمين بمحل الواقعة، طرف ثان عاطل - شقيق الأول)، حيث حدثت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول الميراث تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها العاطل بإعداد بعض زجاجات المولوتوف وإلقائها على الطرف الأول (دون إصابات) انتقامًا منهم، ولم يقم أى من الطرفين بتحرير محضر بالواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بتداول مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات مولوتوف بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق من تحديد طرفى المشاجرة وهم كل من طرف أول موظف ونجله طالب – مقيمين بمحل الواقعة، طرف ثان عاطل - شقيق الأول)، حيث حدثت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول الميراث تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها العاطل بإعداد بعض زجاجات المولوتوف وإلقائها على الطرف الأول (دون إصابات) انتقامًا منهم، ولم يقم أى من الطرفين بتحرير محضر بالواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.