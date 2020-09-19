خلافات على الميراث وراء إلقاء زجاجات مولوتوف بحدائق القبة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات مولوتوف بحدائق القبة، حيث تبين أن خلافات على الميراث وراء الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بتداول مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات مولوتوف بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق من تحديد طرفى المشاجرة وهم كل من طرف أول موظف ونجله طالب – مقيمين بمحل الواقعة، طرف ثان عاطل - شقيق الأول)، حيث حدثت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول الميراث تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها العاطل بإعداد بعض زجاجات المولوتوف وإلقائها على الطرف الأول (دون إصابات) انتقامًا منهم، ولم يقم أى من الطرفين بتحرير محضر بالواقعة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.