«الحرف اليدوية» تنعي محمد فريد خميس

نعت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس اتحاد المستثمرين، محمد فريد خميس، والذي وافته المنية اليوم.من جانبه، قال مسعد عمران، رئيس الغرفة، إن "فريد" رائد صناعة النسيج بمصر والوطن العربي، وله العديد من الإسهامات في الاقتصاد الوطني، مضيفًا: " يتقدم مجلس إدارة الغرفة بخالص التعازي لأسرته".وأضاف "عمران" أن الحرف اليدوية تدرس تخصيص النسخة المقبلة من معرض كرافيتي إيجبت لمحمد فريد خميس للتأكيد على ما قدمه للصناعة والاقتصاد الوطني.