إقبال جماهيري كبير على «الليلة الكبيرة» و«السيرة الهلامية» بالهناجر

شهدت الليلة الأولى للجزء الرابع من برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع الجهات التابعة للقطاع، إقبالًا جماهيريًّا، أمس الجمعة، على مسرح ساحة الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.حيث قدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.أعقب ذلك العرض المسرحي "السيرة الهلامية"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، والعرض مستوحى من تراجيديا المسرح الكلاسيكي العالمى ولكن فى إطار كوميدي ساخر، متماشيًا مع البيئة المصرية وبالأخص فى صعيد مصر، بمصاحبة فرقة موسيقية غنائية."السيرة الهلامية" البطولة للفنانين "محمد إبراهيم، رأفت سعيد، محمود المصرى، حسن عبدالله، رامى عبدالمقصود، بلال على، مصطفى السعيد، مها حمدى، محمود سليمان"، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدى، تعبير حركى سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير.وتبدأ حفلات البرنامج يوميًّا فى السابعة والنصف مساءً، ويستمر عرض الليلة الكبيرة ومسرحية السيرة الهلامية اليوم السبت وغدًا الأحد، كما يواصل القطاع تقديم برنامج عودة الروح حتى ٣٠ سبتمبر الجارى، مع اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأسعار التذاكر ٢٠ و٣٠ جنيه.