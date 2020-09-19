إيبارشية الوادي الجديد: عودة الأنشطة وخدمة مدارس الأحد بإجراءات مشددة

أعلنت إيبارشية الوادي الجديد عودة الخدمات الكنسية والأنشطة وخدمة مدارس الأحد بجميع كنائسها، بدءًا من اليوم السبت، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وقالت إيبارشية الوادي الجديد، في بيان اليوم: "بناءً على ما ورد بالبيان الرسمي الصادر من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخصوص استئناف الخدمات والأنشطة الكنسية في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، تقرر السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد بجميع كنائس الإيبارشية".يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت في بيان لها، عن استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد بنسبة 50%.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وأضاف البيان يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.