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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاتدرائية مار مرقس بالكويت: بدء فتح حجز القداسات.. اليوم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:43 م
كاتدرائية مارمرقس
كاتدرائية مارمرقس
ماريان رسمي - تريزة شنودة
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أعلنت كاتدرائية مار مرقس بالكويت عن فتح باب حجز القداسات الإلهية أمام الشعب القبطي بالكويت.

وقالت الكاتدرائية، في بيان لها: سيتم إعادة فتح موقع الحجز للقداسات لمشاركة الشعب فى القداسات، اليوم السبت، على أن تتم المشاركة بنظام الحجز المسبق، وفق إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت، في بيان لها، استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد بنسبة 50%.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.

وأضاف البيان: يتولى الآباء المطارنة والأساقفة، كل في إيبارشيته، تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في بيان الكنيسة، الصادر يوم 27 يونيو الماضي، بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.

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