حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية.. مشروع أوروبى على أرض مصرية

تسابق الدولة الزمن للانتهاء من المبانى الحكومية فى العاصمة الإدارية، تسخر إمكانيتها لانشاء مجتمع حضاري يليق بمكانة مصر في المجتمع الدولي، كما تبذل الدولة كافة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.ومن أبرز المناطق الحكومية بالعاصمة الجديدة حي المال والأعمال الذى يقع بقلب العاصمة الإدارية، ويعد من أضخم المشاريع بالوقت الحالي، ويتم تنفيذ المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها 195 فدانا، وبلغت قيمة الاستثمارات 3 مليارات و200 ألف دولار، فيما تتولى تصميم الحي شركة CSCEC الصينية الشهيرة بإنشاء ناطحات صحاب، وتعد من الشركات الرائدة في مجال المقاولات، فهي المسئولة عن تنفيذ الحي بالكامل من خلال التمويل المالي والتنفيذي، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تقريبًا.