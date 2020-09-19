مجهولون يقتحمون منزلا بسمالوط ويقتلون سيدة ويصيبون زوجها

اقتحم مجهولون أحد المنازل بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا وقاموا بقتل سيدة وإصابة زوجها وفروا هاربين.كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع حادث قتل بمركز سمالوط.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لفحص البلاغ حيث تبين اقتحام مجهولين لمنزل بمنطقة شارع البنزينة خلف مدرسة الفنية وقاموا بقتل سيدة في منتصف العقد الثالث من عمرها أمام أطفالها الثلاثة ومحاولة قتل زوجها أيضا الذي تعرض للإصابة وتم نقله للمستشفى العام.وأشارت التحريات الأولية إلى أن القتل بدافع السرقة. وجار معرفة ملابسات الحادث وقامت أجهزة الأمن بفرض كردون أمني حول المنطقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.