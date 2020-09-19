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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يغرد بالتركية: فرنسا ذات نوايا طيبة وتدعم الحوار

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:40 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
مروة عنبر
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علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، على عدائية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياسته الخارجية، خاصة فى أزمة المتوسط مع اليونان.

وقال الرئيس ماكرون فى تغريدة نشرها اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باللغة التركية، إن فرنسا ذات نوايا طيبة وتدعم الحوار والمفاوضات حتى النهاية.
ونقل موقع «يورو نيوز» تغريدة ماكرون والتي قال فيها لقد وجهنا رسالة في غاية الشفافية إلى تركيا في أجاكسيو، بأننا نتبنى وجهة نظر حسنة النية، وندعو تركيا للعودة إلى الحوار والمفاوضات مرة أخرى.
وتابع الرئيس ماكرون "من الآن فصاعدًا ستكون هذه وجهة نظر البرلمان الأوروبي أيضًا"، وفقًا لموقع «تركيا الآن».

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