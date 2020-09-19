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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على إرهابيين تابعين لـ«داعش» في الأنبار العراقية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:02 م
داعش
داعش
أ ش أ
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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، القبض على شخصين تابعين لـ«داعش» يعملان فيما يسمى قاطع الرمادي في الأنبار.

وذكرت الوكالة- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية- أن قوات وكالة الاستخبارات، المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية.

وأضافت أن الإرهابيين يعملان قائدين فيما يسمى قاطع الرمادي ولاية الأنبار، تحت كنى "أبوعزالدين" و"أبومحمود"، واشتركا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة «داعش» الإرهابية على المحافظة آنذاك.

وأوضحت الوكالة أنهما اعترفا خلال التحقيقات الأولية معهما بنيتهما تنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة بعد أن كانا قد هربا الى إحدى دول الجوار أثناء عمليات التحرير، وتم تدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل.

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