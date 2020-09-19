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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية اليوم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:27 ص
لجان امتحانات
لجان امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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تنطلق امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019-2020، اليوم، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الامتحانات التحريرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 29-9-2020، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثاني يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30-9-2020، كما تبدأ أعمال تقدير الدرجات لجميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 238113 طالبا وطالبة منهم 119853 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، و36228 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، و77269 طالبا وطالبة بالتعليم التجارى، و4763 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي.

ويبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة منهم (205) لجنة تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركز منهم (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.

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