براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن توافر 500 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 500 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات القطاع الخاص براتب 2500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 500 مسئول مبيعات خارجية، من الجنسين على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على بكالوريوس تجارة، إدارة أعمال، أو على مؤهل متوسط، للشباب حتى 27 سنة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 6 أشهر.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، حوافز وعمولات، للعمل 8 ساعات، بجميع المحافظات.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على رقم 01272278515، أو 01224180265، والتواصل مع المدير المسئول إيمان يوسف علي، أو التوجه لمقر الشركة في 79 مصر حلوان الزراعي، المعادي.