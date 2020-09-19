سعر الريال السعودى اليوم السبت 19-9-2020

سعر الريال السعودي اليوم السبت 19-9-2020



في مصرف أبوظبي الإسلامي



4.11 جنيه للشراء.



4.21 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي cib

4.09 جنيه للشراء.



4.21 جنيه للبيع.



بنك البركة

4.12 جنيه للشراء.



4.27 جنيه للبيع.



ويأتي الريال السعودي في صورة صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741، ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.



وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

