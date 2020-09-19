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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 19-9-2020

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:10 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم السبت 19-9- 2020، التحديثات الأخيرة للبنوك العاملة في مصر والتي أفادت باستقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية في أسواق المال اليوم السبت 19-9-2020.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 19-9-2020

البنك المركزى المصرى
4.18 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

بنك مصر
4.09 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.


البنك الأهلي المصري
4.09 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
4.10 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

قناة السويس
4.16 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي

4.11 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib
4.09 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

بنك البركة
4.12 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

ويأتي الريال السعودي في صورة صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741، ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

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