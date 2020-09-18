نزيف الرحم.. أسبابه وأعراضه

• الأسباب الأكثر شيوعًا لنزيف الرحم:

• الأعراض الأكثر شيوعًا لنزيف الرحم:

• العلاجات المنزلية لنزيف الرحم:

يعتبر نزيف الرحم غير الطبيعي، من أكثر المشكلات التى تسبب حرجًا للنساء، كان يُعرف سابقًا باسم نزيف الرحم المختل، فهو في الأساس نزيف نادر الحدوث في بعض الأحيان، وقد يحدث أو لا يحدث أثناء فترة الحيض العادية للمرأة.فى هذا التقرير نرصد الأسباب والأعراض الأكثر شيوعًا، لنزيف الرحم غير الطبيعي، وفقًا لما ذكره موقع "healthdigezt" الطبى.بعد إطلاق البويضة من المبيض، يجب أن تنخفض مستويات هرمون الاستروجين، فعندما لا يحدث ذلك، قد تستمر (بطانة الرحم) في التكاثف. في نهاية المطاف، تتساقط البطانة السميكة بشكل غير طبيعي، وهذا ما يسبب نزيفًا خارج الدورة الشهرية، أو يتسبب في نزيف أثناء الدورة الشهرية لتصبح أثقل أو أخف.وقد تعاني أيضًا المرأة المصابة بنمو غير طبيعي في رحمها، وينطبق الشيء نفسه على شخص يعاني من مشاكل تخثر الدم.يقول الخبراء إن المرأة تنزف أكثر من المعتاد إذا كانت تمر بجلطات دموية، أو أن الفوط الصحية أو السدادات القطنية مبللة بشكل أسرع من المعتاد.وقد تعاني بعض النساء بالفعل من الأعراض المصاحبة للحيض، على الرغم من أنهن ينزفن خارج فتراتهن الطبيعية، وتشمل بعضها انتفاخ وتقلصات وألم في الثدي.للوقاية من فقر الدم، فإن اتباع نظام غذائي غني بالحديد يعد فكرة جيدة، كما يوصى بتناول الأطعمة التي تحتوي على الزنجبيل.