مواطنون يشكرون الرئيس على توفير المستلزمات الدراسية بسعر مخفض (فيديو)

وجه عدد من المواطنين الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب مبادرة "كلنا واحد" التى وفرت مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، حيث استقبلت شوادر ومنافذ مبادرة "كلنا واحد"، اليوم الجمعة، المواطنين لشراء مستلزمات الدراسة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتزامنًا مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

وأوضحوا أن الأسعار في متناول الجميع لما وجدوه من تخفيضات لمنتجات المستلزمات الدراسية، كما أكد أصحاب السلاسل التجارية حرصهم في مشاركة مبادرة كلنا واحد توفيرا على المواطنين بخصومات تصل إلى ٣٠%.

وأطلقت وزارة الداخلية المرحلة الرابعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية، اعتبارًا من 17 سبتمبر الماضي، ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "زى مدرسى – أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%، وعرضها من خلال "منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة دون تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

ولقيت المبادرة إقبالًا واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم، وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.