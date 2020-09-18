التصريح بدفن شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأتوبيس بمحور المشير طنطاوى.واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين في نفس الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بمحور المشير طنطاوى، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، الذي أسفر عن وفاة شخص، وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.