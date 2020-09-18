غدًا.. انطلاق الحملة الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن بدء فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، غدًا السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، والتي تهدف إلى تحصين الأبقار والجاموس والماعز، بجميع قرى ومراكز المحافظة.وأكد اللواء دكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية، لافتًا أن جميع أطباء الوحدات البيطرية وعددها 92 وحدة، ستكون جاهزة لتقديم خدمات التحصين بدءا من غد.. مشيرًا الى تشكيل لجان متنقلة؛ للتأكد من تقديم الخدمة بصورة صحيحة لكافة المربين، فضلًا عن التأكد من سلامة التحصين وطريقة حفظه والجرعة المناسبة لكل حيوان.